順豊航空の貨物機。（資料写真、成都＝新華社配信）【新華社北京5月1日】中国の宅配大手、順豊控股（SFホールディング）が4月28日に発表した2026年第1四半期（1〜3月）決算は、売上高が前年同期比6.1％増の741億4200万元（1元＝約23円）、純利益が13.1％増の25億2600万元だった。非経常項目を除く純利益は17.4％増の23億1700万元、営業キャッシュフロー（純額）は17.2％減の33億6500万元となった。宅配物流事業の売上高は5.9％