アイドルグループ「乃木坂46」元メンバーでタレントの与田祐希（25）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。女優の唐田えりか（28）とのオフショットを披露した。読売テレビのドラマ「君が死刑になる前に」（木曜後11・59）に出演中の与田。唐田のほか共演者とのオフショットを多数公開し、「誰が真犯人でしょう。コメントで考察合戦、お待ちしております」と呼びかけた。この投稿を受けて、唐田は自身のストーリーズで