敷島製パンの「超熟6枚スライス」（同社提供）敷島製パン（名古屋市）は1日、食パン「超熟6枚スライス」や菓子パン「スナックパン8本入」など約240品目を約3〜9％値上げすると発表した。対象は7月1日納品分から。原材料価格の上昇や物流費の高騰などが理由。敷島製パンは「品質を保ちながら価格を維持することは極めて厳しい状況だ」と説明した。