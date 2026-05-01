中東情勢に伴う原油の供給不足に対応するため、政府は第二弾となる石油の国家備蓄放出を始めました。政府はきょう（5月1日）午前1時から、茨城県にある鹿島石油の「鹿島原油タンクヤード」から備蓄放出を開始しました。「鹿島原油タンクヤード」は民間のタンクを政府が借り上げている備蓄基地で、原油はパイプラインを通じて近隣の製油所に送られています。政府は3月26日から国家備蓄放出を始めましたが、中東情勢の長期化に伴い、