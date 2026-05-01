2日のオリックス戦（エスコン）で今季初先発する日本ハム・古林睿煬（グーリン・ルェヤン）投手は「先発で最初の登板を迎えることがうれしい。9連戦の最中なので先発としての役割を果たせるようにと思っています」と意気込んだ。今季はリリーフとして5試合に登板し、4月9日の楽天戦で今季初ホールドをマークした右腕は「経験を先発でピンチ（の場面）とかで生かせたら」と語った。4月16日に抹消され先発調整に入っていた。敵