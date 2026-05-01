日本陸上競技連盟は1日、「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」（5月17日、MUFGスタジアム）に出場する追加選手14人を発表した。今回の発表では、男女やり投の出場選手が追加決定。2024年パリオリンピックで金メダルを獲得した北口榛花（28、JAL）は既にエントリーしているが、その北口とともに、パリ五輪を戦った斉藤真理菜（30、スズキ）や、4月の織田記念でアジア大会派遣設定記録を突破する61m45の投てきで優勝した