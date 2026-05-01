1日(金)夜は、いったん天気が回復した地域でも所々で雨雲が発達しそうです。また、東北では2日(土)にかけて暴風に警戒してください。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■1日夜は雷雨注意関東も局地的に雨雲発達1日（金）の午後は、関東では雨があがり晴れ間の出た所もありました。ただ、上空には強い寒気が流れ込んでいて、大気の状態が非常に不安定です。夕方時点では東海や北陸などで局地的に発達した雨雲がかかってい