あまりに健気なラブラドールレトリバーの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で9万7000回再生を突破し、「めちゃめちゃ反省してるwww」「本当に人間と変わらないね」「なんて感情豊かな子」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：おしっこを失敗してしまった大型犬→自らパパに謝りに行って…思った以上の『反省の態度と表情』】 粗相をしたラブラドールレトリ