4月17日、存在しないシンガーの楽曲がiTunes USおよびグローバルチャートで1位を獲得した。IngaRose「Celebrate Me」。オリジナルの歌詞をもとに音楽生成AI「Suno（スーノ）」で生成した楽曲である。 （関連：【画像あり】「クリエイター型」「プロデューサー型」「作詞家型」AI音楽使用は3パターンに分かれている） まず前提として、iTunesのダウンロードチャӦ