自転車の青切符制度導入から1か月。自転車とトラックの接触事故を減らすため、今ある商品が注目を集めています。 【写真を見る】トラックの“死角”をAIカメラが監視 自転車の事故防止に…｢機器を使うことで運転手の負担軽減｣ 青切符導入で注目集まる 訪れたのは、名古屋市中区で車載機器などを販売する｢東海クラリオン｣。（東海クラリオン･仲田昌弘取締役）｢これがA-CAMという商品｣ この車載カメラは、トラックやバスの死角と