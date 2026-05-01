マンセル氏が現在のF1に物申した(C)Getty Images元F1王者のナイジェル・マンセル氏が英『AUTO SPORT』誌の取材で新たなレギュレーション下で始まった今季のF1レースの戦いぶりについて「こんなことを言うと撃たれるかもしれないが、残念ながら一部の追い越しは全くの偽物だ」と苦言を呈した。【動画】開幕戦レース開始直後のアロンソのオンボードカメラ映像を見るF1のレギュレーション改正に伴い、今季から熱エネルギー回生シ