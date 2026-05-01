大相撲・横綱審議委員会（横審）による稽古総見が1日、一般公開で行われ、横綱・豊昇龍が17番取るなど精力的な姿を披露しました。豊昇龍は稽古を終えインタビューに応じると、17番で9勝8敗だったことに「そんなに負けたか」と首をかしげつつも「悪くない。しっかりいい稽古できたと思います。体の疲れ取って、出稽古いって、夏場所前の準備をしたいと思います」と語りました。また一般公開で行われたことについて「お客さんを入れ