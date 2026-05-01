社交界の毒婦とよばれる私〜素敵な辺境伯令息に腕を折られたので、責任とってもらいます〜この記事の画像を見る家族に虐げられている不幸なヒロインが、夜会でヒーローと運命の出会いを果たす。そんなロマンチックなシチュエーションで幕を開けた物語はその後、衝撃の展開をみせる。ヒーローがヒロインの腕を掴んだ瞬間、「ごきっ」という鈍い音が響き渡り、彼女の手首にヒビが入ってしまうのだ――。負傷という思いがけないア