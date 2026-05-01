汐風と竜のすみか 3巻宝島社「このマンガがすごい！2026」オンナ編で第5位にランクインし、重版出来するなど大きな反響を集めている『汐風と竜のすみか』（縞あさと/白泉社）。そのコミックス最新3巻が、2026年5月1日（金）に発売された。作者の縞あさと氏は、2008年に第48回「LMG（ララまんがグランプリ）」でフレッシュデビュー賞を受賞し、2010年に『シザーリセット』でデビュー。“男の魔女”との交流を描いた『魔女くんと