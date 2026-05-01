長かった4週間の"春休み"が終わり、マイアミでF1のシーズンが再開される。待つ者にとっては長かった4週間も、アストンマーティンとホンダにとっては、あっという間の4週間だった。４週間でライバルとの差はどのくらい縮んだかphoto by BOOZYアストンマーティンは、日本GPで走らせたAMR26の実車のうち1台をそのままHRC Sakura（栃木県さくら市）に送り、それをリアルビークルダイノ（※）で走らせてマシン各部の振動を測定