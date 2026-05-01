日本モーターボート競走会は１日、２０２６年７月１日〜１２月３１日まで適用される「２０２６年後期選手級別決定」（審査対象期間２０２５年１１月１日〜２０２６年４月３０日）を発表した。勝率１位は８・２４をマークした毒島誠（４２＝群馬）。２回目の勝率１位となる。女子選手の勝率１位は７・２６を記録した前田紗希（３３＝埼玉）で初の女子選手１位となった。各級別のボーダーライン、所属選手数はＡ１級６・２７（