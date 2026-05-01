ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級（上限体重５３・５キロ）タイトルマッチ（２日、東京ドーム）の前日計量が１日、後楽園ホールで公開形式で行われ、王者・井上拓真（３０＝大橋）が５３・４キロ、挑戦者の同級４位・井岡一翔（３７＝志成）が５３・５キロでともに１回目でパスした。井岡は、髪を２０１１年２月に初めて世界王座を奪取した時と同じ短い黒髪にし「最高の日にしたい」と、日本選手初の５階級制覇へ意気込みを示し