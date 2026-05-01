納涼床を気軽に楽しむ「スターバックス コーヒー 京都三条大橋店」鴨川西岸に5月になると並ぶ納涼床は、京都の夏の風物詩。蒸し暑い夏を少しでも涼やかに過ごせるよう、川のせせらぎや風を感じながら食事を楽しめるテラスのような場所で、歴史ある屋外のお座敷文化です。納涼床を気軽に体験できるのが「スターバックス コーヒー 京都三条大橋店」。2026年も5月1日から9月30日まで、納涼床を開放します。時間帯によって見える景色が