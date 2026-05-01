【THE KING OF COLLECTORS'24 NO.9「リュウ」（通常カラーVer.）】 5月受注開始予定 価格：16,500円 STUDIO24は、フィギュア「THE KING OF COLLECTORS'24 NO.9『リュウ』（通常カラーVer.）」を格闘ゲーム大会「EVO Japan 2026」にて参考出展している。 本製品は、対戦型格闘ゲーム「ストリートファイターII」のキャラクター・リュ