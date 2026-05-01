プロ野球・DeNAは1日、12日からの中日3連戦で行われる『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026』のコンテンツを発表しました。外野回遊デッキの2か所にはフォトパネルが登場。かわいくポーズを決める山粼康晃投手と宮粼敏郎選手、入江大生投手と牧秀悟選手がデザインされており、一緒に写真を撮ることができるといいます。さらに、Ｙデッキの2か所にはフォトブースが登場。2選手ずつの計11ペアの“手書き落書き風”フレームが