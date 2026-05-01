2018年11月、慈善試合の混合ダブルスで、初めてペアを組み笑顔の大坂なおみ（左）と錦織圭＝名古屋市ガイシプラザ錦織圭（ユニクロ）の引退表明に1日、テニス界では日本選手では傑出した実績に、敬意を表する声が続いた。ともにエースとして日本を引っ張ってきた女子シングルス元世界ランキング1位の大坂なおみ（フリー）は、交流サイト（SNS）に錦織とともに納まった写真を投稿。「日本のレジェンド。若い頃はいつも彼の試合を