日産自動車は１日、米南部ミシシッピ州のキャントン工場で新型の電気自動車（ＥＶ）を生産する計画を中止すると明らかにした。米国では昨年９月、トランプ政権がＥＶ向け税制支援策を廃止しており、ＥＶの需要が減少したことが響いた。日産は２０２２年、５億ドル（約７８５億円）を投資してキャントン工場を米国のＥＶ生産の中心拠点とする方針を発表。その後に計画が延期されたものの、２８年頃から複数のＥＶ生産が予定され