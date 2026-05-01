ロッテ・種市篤暉投手が１日、インスタグラムを更新。アキレス腱縫合術の手術を行い、成功したことを報告した。けがをした際の心境もつづった。種市は４月２５日のソフトバンク戦に先発。初回、柳田の打席でファウルに反応して動いた時に左足を痛めてその場に倒れ込んだ。球場が騒然となる中で担架で搬送。熊本市内の病院で「左アキレス腱けん断裂」と診断された。ＷＢＣでも活躍した種市は調整もあり、１７日の楽天戦で今季