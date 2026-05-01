明治安田生命保険は、全国の30〜50代の社会人660人を対象に「理想の女性新入社員」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：小芝風花2位は、俳優の小芝風花さんでした。「明るい」「親しみやすい」といったイメージが強く、周囲を和ませてくれそうな人柄が高い評価を得ています。何事にもひたむきに努力する「一生懸命」な姿が、現役