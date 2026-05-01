俳優の原菜乃華が自身のInstagramアカウントを更新。人気漫画『桜蘭高校ホスト部』のグッズを手にした、ファン心あふれるオフショットを披露した。 参考：松本まりか、原菜乃華主演『るなしい』の語りを担当「また新たな挑戦をいただきました」 投稿では「いい日だ。」と短いキャプションが添えられ、鏡夜と馨のぬいぐるみマスコットを両手に持ち、はにかむような笑みを浮かべる原の姿が収められている。胸元には鏡夜の名