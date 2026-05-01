ブンデスリーガ２（ドイツ２部）のプロイセン・ミュンスターに所属する山田新は、４月25日に行われた第31節のビーレフェルト戦で、後半から出場機会を得た。前週のシャルケ戦で冬に移籍してから初となるゴールを決めた山田。ビーレフェルト戦でもベンチスタートだったが、２点ビハインドで迎えたハーフタイム明けからピッチに立っている。ただ、得点を挙げるに至らず。チームも１点を返したが追いつくことはできず、２−３で