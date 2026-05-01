歌手の杜このみ（36）が1日、自身のツイッターを更新。今月22日のイベントを中止すると発表した。【写真】「お揃いの色のお着物も素敵」誕生日迎えた高安関＆杜このみの2ショット杜は「【杜このみ推し会in東京vol.2 イベント中止のお知らせとお詫び】」と題した画像を掲載。「5月22日（金）歌舞伎町劇場にて開催を予定しておりました“杜このみ推し会in東京vol.2”ですが、やむを得ない事情により中止させていただくこととなり