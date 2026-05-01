◇セ・リーグヤクルト・小川―DeNA・入江（神宮）阪神・大竹―巨人・又木（甲子園）広島・ターノック―中日・大野（マツダスタジアム）◇パ・リーグ日本ハム・古林睿煬―オリックス・エスピノーザ（エスコンフィールド北海道）ロッテ・田中―西武・武内（ZOZOマリンスタジアム）ソフトバンク・大津―楽天・ウレーニャ（みずほペイペイドーム）