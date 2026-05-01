4月29日にロンドンのウォータールー・プレイスに出現したバンクシー作の彫像/Vuk Valcic/SOPA Images/LightRocket/Getty Images（CNN）謎に包まれたアーティスト、バンクシーが、英ロンドン中心部に突如出現した巨大な彫像作品を手掛けたことを認めた。彫像はスーツ姿の男性が台座の上で闊歩（かっぽ）する姿を捉える。男性は手にした旗で顔をすっぽりと覆われた状態で、今まさに台座から足を踏み外そうとしている。バンクシーは4