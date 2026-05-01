ステージ3の食道がんから復帰した女優の秋野暢子（69）が1日、ブログを更新。定期検診の結果を報告した。秋野は先月22日に受けていた定期検診の結果について「病気の検査、全てクリアーでした」と報告。がんについても「再発も転移もありません」とし、「これで次の検査は6カ月後になりました。よかった！！感謝！！」とつづった。現在は5年後もがんが見つからない「完治」を目指しており「今年の9月でまる四年一応時効まで1年に