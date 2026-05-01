歌手のＬｉＳＡがオフショットをファンに公開した。１日までに自身のインスタグラムを更新したＬｉＳＡ。「おはよー昨日が最高すぎて、ぶっ飛ばしすぎました」と書き始めると、自撮りショットを２枚アップ。「神戸ワールド記念ホール二日間幸せすぎた。＃ＬｉＳＡ１５ｔｈ をツアーで届けられて本当によかった。えらい人ありがとうー！１５年を詰め込んだこのデート（ＬｉＶＥ）てんこ盛りすぎてもうさすがに声が出ませんす