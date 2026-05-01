大学生お笑い日本一を決める「マイナビｐｒｅｓｅｎｔｓ笑学祭２０２６」の予選会が１日、開幕した。未来のお笑い界を担う若手人材の発掘・育成を目的とした大学生のお笑い賞レース。お笑いサークルの所属有無を問わず、現役大学生であれば誰でも参加でき、第３回を迎えた今回は過去最多の１０１２組がエントリーした。予選会は東京、大阪、名古屋、福岡、仙台の５都市で開催。各会場では、四千頭身やリンダカラー∞、ラパ