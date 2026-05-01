◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１日・みずほペイペイドーム）楽天は１日、ソフトバンク戦のスタメンを発表した。先発マウンドは古謝樹投手。成長著しい左腕がチームの連敗ストップを託された。１番には２９日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）でプロ１号を放った平良竜哉内野手を抜てき。ボイトを「７番・ＤＨ」でスタメン起用した。以下、楽天のスタメン。【楽天】１番・三塁平良２番・中堅辰己３番・遊撃村林４番