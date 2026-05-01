◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクのスタメンが発表され、２９日のオリックス戦（京セラドーム大阪）と同じ先発メンバーが並んだ。１９年の西武時代以来、２６打席連続無安打中の山川穂高内野手はこの日も「７番・一塁」で出場。快音が待たれる。チームは、この日から始まる楽天３連戦で６カードぶりの勝ち越しがかかる。２カード連続の初戦白星を目指し、先発のマウンドには上沢が