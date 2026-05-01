２４年桜花賞馬のステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）は、エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル）へ向かう。鞍上は戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝となることが分かった。サンデーサラブレッドクラブが５月１日までに、ホームページで発表した。戸崎騎手とは２５年ヴィクトリアマイル（８着）以来、４戦ぶり４度目のコンビとなる。同馬は前走の中山牝馬Ｓで７着に敗