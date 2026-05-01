東京新聞杯で重賞２勝目を挙げたトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）は、エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル）へ向かう。鞍上は前走に引き続き、クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝となることが分かった。サンデーサラブレッドクラブが５月１日までに、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められ、４月１５日に美浦