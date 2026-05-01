【三国群英伝：Arena】 発売日：未定 価格：未定 台湾USERJOY Technologyは、5月1日より5月3日まで開催される格闘ゲーム大会｢EVO Japan 2026｣にて、同社のブースを出展。3D格闘ゲーム「三国群英伝：Arena」の試遊エリアを展開している。 「三国群英伝：Arena」は、戦略シミュレーション「三国群英伝」シリーズの最新作となる3D格闘ゲーム