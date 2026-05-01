巨人・又木鉄平投手（２７）が２日の阪神戦（甲子園）で今季初先発する。同カード、さらには甲子園での登板もプロ３年目で初。登板前日の１日は敵地で最終調整し「もう、やるだけだなと。９連戦の中で先発させていただけることも、阪神さん相手に甲子園で投げさせていただけるのも、感謝しながら投げたいと思います」と全力投球を誓った。新外国人右腕・マタの２軍降格に伴い、ＧＷ９連戦の５戦目で先発チャンスが巡ってきた。