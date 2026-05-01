【モデルプレス＝2026/05/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。恋人の植野花道との交際33ヶ月を報告し、2ショットを公開した。【写真】「今日好き」美男美女カップル「憧れ」密着ショット◆りんか、植野花道との交際33ヶ月2ショット公開りんかは「33 months」と交際33ヶ月を迎えたことを報告し、