資料 悪質な自転車の運転に対して反則金の支払いを求める、いわゆる「青切符」制度が始まってから1カ月。香川県では、36件検挙されていたことが分かりました。 香川県警によりますと、36件のうち最も多かったのは「一時不停止」で、全体の約半分を占める17件でした。「遮断踏切立ち入り」が12件、いわゆる「ながらスマホ」が5件と続きました。 また、自転車の交通違反に対しては、警察は原則として指導・警告を行ってい