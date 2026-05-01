2日～6日の天気予報（岡山） 2日（土）と、5日（火）・6日（水）は日差しが届く予想です。 ただ、3日（日）は低気圧の影響で昼過ぎから雨で、4月30日（木）と同じくらいの本降りとなりそうです。雨は4日（月）明け方ごろまで降る予想です。4日の日中もにわか雨があるかもしれません。 2日の予想気温 2日（土）は予想最高気温26℃と、夏日のところが多く汗ばむ陽気に。半袖のシャツやTシャツがおすすめです。