通貨オプションボラティリティードル円１週間１１．１％の高水準、介入警戒で USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.106.598.707.48 1MO8.405.926.696.61 3MO8.236.036.906.85 6MO8.386.207.247.19 9MO8.386.367.467.42 1YR8.466.607.737.59 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.489.377.67