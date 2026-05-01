１日午後５時57分長野地方気象台は長野県全域の竜巻注意情報を発表中です。長野県全域は竜巻などの激しい突風が発生する可能性が非常に高まっています。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。長野地方気象台によりますと長野県北部、中部、南部は、竜巻などの激しい突風が発