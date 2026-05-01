香港ディズニーランドのワールド・オブ・フローズンの入り口。（２０２３年９月１２日撮影、香港＝新華社記者／陳鐸）【新華社香港5月1日】中国香港特別行政区に位置する香港ディズニーランド・リゾートは4月28日の記者会見で、2025会計年度（2024年9月29日〜25年9月27日）の純利益が5億3600万香港ドル（1香港ドル＝約20円）だったと明らかにした。売上高は86億9400万香港ドル、EBITDA（利払い・税引き・償却前利益）は19億890