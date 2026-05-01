【新華社ウルムチ5月1日】中国新疆ウイグル自治区鞏留（トックズタラ）県と特克斯（テケス）県を結ぶS329号線道路建設プロジェクトが安全設備の整備段階に入り、まもなく正式に開通する。総投資額11億9700万元（1元＝約23円）に上るこの交通の大動脈は、トックズタラ・テケス間の交通のボトルネックを解消し、地域の発展をつなぎ、観光のグレードアップを後押しし、郷村振興を支える「黄金ルート」となる。（記者/孫少雄）