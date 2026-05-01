アカデミー賞長編アニメ賞にノミネートされ、アニー賞、アヌシー最高賞、セザール賞ほか名だたる映画賞を席巻。孤独な少女イリスと”空から落ちてきた”虹色の少年アルコの冒険を描いて世界中の人々に愛された感動の冒険ファンタジー、映画『ARCO／アルコ』が公開中です。その日本語吹替版キャストには、黒川想矢さん、堀越麗禾さん、山里亮太さん、梶裕貴さん、前野智昭さん、落合福嗣さん、伊駒ゆりえさん、日向未南さんが決定！