日本モーターボート競走会は1日、7月1日から12月31日まで適用される26年後期の選手級別を決定し、発表した。ボーダーは、A1級が6.27、A2級が5.46。期別勝率1位は、8.24の毒島誠（42＝群馬）。2度目の勝率No・1に輝き、B2級からのA1級復帰を決めた。女子選手勝率1位は、7.26をマークした前田紗希（33＝埼玉）。初の女子トップとなった。