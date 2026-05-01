３男児の母でタレントの小倉優子が１日、納豆の賞味期限についてＳＮＳで質問した。インスタグラムのストーリーズを使い、ルクルーゼの皿に、白ご飯、その横に納豆を置いた食事をアップ。「賞味期限から６日経った納豆食べちゃったけれど、納豆はどれくらいまでＯＫなんだろう。」とつぶやいた。小倉は２０１１年１０月に最初の結婚をし、現在中１の長男（１３）、次男（９）を授かったが、１７年３月に離婚。１８年に再婚し