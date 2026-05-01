アイスショー「ブルーム・オン・アイス」で演技する三浦璃来さん（上）と木原龍一さん＝尼崎スポーツの森ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、現役を引退した三浦璃来さんと木原龍一さんの「りくりゅう」が1日、兵庫県尼崎市で行われたアイスショー「ブルーム・オン・アイス」にプロ転向表明後初めて出演し、華麗な技で魅了した。スピード感のあるリフトなどを披露すると、満員