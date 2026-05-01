【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は４月３０日、米議会上下両院で可決した国土安全保障省の関連予算案に署名し、成立させた。米国史上最長の７６日間に及んだ政府機関の一部閉鎖が解消された。一部閉鎖は、移民政策を担う国土安全保障省の予算が失効したことに伴い、２月１４日に始まった。強硬な取り締まりが問題視された同省の「移民・関税執行局（ＩＣＥ）」などへの対応を巡って与野党が対立し、予算案が成立